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Лукашенко призвал аккуратнее подходить к привлечению к судебной ответственности

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Президент отметил, что для белорусов само появление в суде является тяжелым наказанием.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал аккуратнее подходить к привлечению к судебной ответственности. Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности.

По его словам, необходимо провести масштабную работу по переработке законодательства с целью уточнения соответствующих критериев. Лукашенко отметил, что для белорусов само появление в суде является тяжелым наказанием.

Надо перелопачивать Уголовный, может быть, даже и другие кодексы. Тем более что ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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