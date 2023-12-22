Президент отметил, что для белорусов само появление в суде является тяжелым наказанием.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал аккуратнее подходить к привлечению к судебной ответственности. Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности.

По его словам, необходимо провести масштабную работу по переработке законодательства с целью уточнения соответствующих критериев. Лукашенко отметил, что для белорусов само появление в суде является тяжелым наказанием.

Надо перелопачивать Уголовный, может быть, даже и другие кодексы. Тем более что ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии.

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