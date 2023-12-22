Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал аккуратнее подходить к привлечению к судебной ответственности. Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности.
По его словам, необходимо провести масштабную работу по переработке законодательства с целью уточнения соответствующих критериев. Лукашенко отметил, что для белорусов само появление в суде является тяжелым наказанием.
Надо перелопачивать Уголовный, может быть, даже и другие кодексы. Тем более что ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все