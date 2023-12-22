Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии в 2024 году. Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности.
Глава республики напомнил, что в этом году Белоруссия отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, в связи с этим амнистия должна иметь отличия.
Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссию ожидает непростой год.
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