Глава республики напомнил, что Белоруссия отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к амнистии в 2024 году. Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности.

Глава республики напомнил, что в этом году Белоруссия отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, в связи с этим амнистия должна иметь отличия.

Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссию ожидает непростой год.

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