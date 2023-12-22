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Лукашенко заявил, что Белоруссию ожидает непростой год

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Глава республики отметил, что на белорусах будут тренироваться перед президентскими выборами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну ожидает непростой год. Об этом он рассказал в храме Святого Пророка Иоанна Предтечи под Минском, где выступил в честь Рождества.

Глава республики отметил, что на белорусах будут тренироваться перед президентскими выборами, которые состоятся в 2025 году. Он подчеркнул, что стране необходимо выстоять и сделать все, чтобы нынешний год прожить достойно.

Что мы – хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее в Минске рассказали о хамелеоне Жорике, который живет у Лукашенко.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, новый год, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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