Лукашенко заявил, что Белоруссию ожидает непростой год

Глава республики отметил, что на белорусах будут тренироваться перед президентскими выборами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну ожидает непростой год. Об этом он рассказал в храме Святого Пророка Иоанна Предтечи под Минском, где выступил в честь Рождества.

Глава республики отметил, что на белорусах будут тренироваться перед президентскими выборами, которые состоятся в 2025 году. Он подчеркнул, что стране необходимо выстоять и сделать все, чтобы нынешний год прожить достойно.

Что мы – хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее в Минске рассказали о хамелеоне Жорике, который живет у Лукашенко.

Видео: Telegram / Пул Первого