Лукашенко заявил, что Белоруссию ожидает непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну ожидает непростой год. Об этом он рассказал в храме Святого Пророка Иоанна Предтечи под Минском, где выступил в честь Рождества.
Глава республики отметил, что на белорусах будут тренироваться перед президентскими выборами, которые состоятся в 2025 году. Он подчеркнул, что стране необходимо выстоять и сделать все, чтобы нынешний год прожить достойно.
Что мы – хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее в Минске рассказали о хамелеоне Жорике, который живет у Лукашенко.
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