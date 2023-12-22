В Минске рассказали о хамелеоне Жорике, который живет у Лукашенко

У белорусского президента Александра Лукашенко дома живет хамелеон по кличке Жорик. Соответствующее заявление местным журналистам сделал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого". Авторы поста отметили, что а предверии года Дракона все показывали питомцев, похожих на маленьких дракончиков.
Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик — хамелеон Жорик!
пост в ТГ-канале
Лукашенко поблагодарил людей в погонах за мир и независимость Белоруссии.
Фото и видео: Telegram / Пул первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все