Лукашенко поблагодарил людей в погонах за мир и независимость Белоруссии

Глава Белоруссии поздравил сограждан с Новым Годом.

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем телеобращении поблагодарил людей в погонах за обеспечение мира и независимости страны. Политик уточнил, что недружественные страны пытались поставить республику на колени, а также удушить в экономическом плане. Однако глава государства полагает, что властям удалось выстоять, всесторонне развивать страну и двигаться к национальным целям.

И мы можем сделать еще больше, зная, что живем за надежной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит ее. Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Дополнительно политический лидер поблагодарил тружеников и всех, кто ежегодно "вырывает урожай из плена непогоды", а также кормит, одевает и производит востребованные на мировых рынках товары, работает над научными, технологическими достижениями, проектирует и строит. Александр Лукашенко рассчитывает, что 2024 год может стать для Белоруссии таким же мирным, как и прошлый.

Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах.

Фото и видео: Telegram / Пул первого