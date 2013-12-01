Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах

Президент республики выступил на благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в Минск всех потерявших мир в своих странах. Об этом он заявил на благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети".

По словам главы республики, в Белоруссии не бывает чужих детей. Он подчеркнул, что местные власти оказывали и будут оказывать помощь всем, у кого "война пытается украсть детство".

Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял дом и мир в своих странах. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко пошутил про петербургскую погоду.

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