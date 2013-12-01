Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в Минск всех потерявших мир в своих странах. Об этом он заявил на благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети".
По словам главы республики, в Белоруссии не бывает чужих детей. Он подчеркнул, что местные власти оказывали и будут оказывать помощь всем, у кого "война пытается украсть детство".
Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял дом и мир в своих странах.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко пошутил про петербургскую погоду.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все