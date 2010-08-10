Александр Лукашенко пошутил про петербургскую погоду

В городе на Неве проходит традиционная неформальная встреча глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил про погоду в Петербурге. Комическая ситуация произошла во время беседы с журналистами, когда лидер соседнего государства прилетел в город на Неве на заседание Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.

Сотрудники СМИ заметили, что глава Белоруссии вышел из машины без шапки и в пальто нараспашку. Они поинтересовались, как он относится к петербургской погоде. На тот момент в Северной столице температура воздуха была около -3 градусов.

Лукашенко отметил, что погода в Петербурге такая же, как у него на родине. После замечаний журналистов, что ходить без шапки опасно для здоровья, Лукашенко пошутил, что из-за своей привычки гулять по берегам Невы без шапки потерял все волосы.

Сегодня в Петербурге проходит традиционная неформальная встреча глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

В ходе заседания будут подведены итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, рассмотрены актуальные вопросы деятельности Союза, обсуждены перспективные направления углубления интеграционных процессов. Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.

Ранее на Piter.tv: товарооборот Петербурга и Белоруссии увеличился на 11%.

Фото: aa.com.tr