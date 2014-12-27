Товарооборот Петербурга и Белоруссии увеличился на 11%

Показатель достиг более $2 млрд по итогам трёх кварталов 2023 года.

Республика Беларусь стала первой рейтинге объёмов товарооборота с Северной столицей среди стран СНГ. По итогам трёх кварталов 2023 года, показатель вырос на 11% и достиг более $2 млрд. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с министром иностранных дел Республики Сергеем Алейником.

Сотрудничество между страной и городом развивается в нескольких направлениях. Особое внимание уделяется поставкам транспортных и коммунальных технологий. В частности, Колпинский автопарк полностью оборудован автобусами, произведёнными на Минском автозаводе.

Кроме того, продукция ведущих петербургских фармацевтических предприятий экспортируется на белорусский рынок. Медики заняты двухсторонним обменом опытом в области лечения онкологии. Наконец, летом белорусские выпускники присоединились к участию в празднике празднике "Алые паруса".

Ранее мы сообщили о том, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Петербург.

Фото: Правительство Петербурга