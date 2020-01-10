Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Петербург

Глава страны прилетел в Северную столицу ради участия в заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и саммите лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ).

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 24 декабря.

Глава страны прибыл в Северную столицу ради участия в заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и саммите лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Градоначальник назвал сотрудничество с Кыргызстаном "одним из главных направлений международной деятельности правительства Петербурга". Кроме того, по его словам, важным шагом стало открытие консульства страны в Северной столице в сентябре 2023 года.

В прошлом году товарооборот с Кыргызстаном увеличился на 61% и составил 237 млн долларов. На вторую половину 2024-го запланировано 13-е заседание Межправительственной Петербургско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Напомним, что встречи пройдут 25 и 26 декабря.

Фото: правительство Кыргызстана