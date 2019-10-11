Токаев планирует посетить саммит ЕАЭС и СНГ в Петербурге

Очередное заседание должно состояться в декабре.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить в декабре саммит ЕАЭС и СНГ в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности на встречи в рамках СНГ и ЕАЭС в Петербург. Очередное заседание должно состояться в декабре.

Также Кремль ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в неформальной встрече лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) и саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Северной столице.

Фото: kremlin.ru (архив)