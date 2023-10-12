Путин вручил президенту Киргизии орден Почета

Глава России ранее подписал указ о вручении Садыру Жапарову награды.

Российский президент Владимир Путин на переговорах с киргизским коллегой Садыром Жапаровым лично вручил иностранному коллеге орден Почета. Известно, что такая награда присуждена политику за значительный вклад, который он внес в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между странами, а также за развитие интеграционных процессов на общеевразийском пространстве.

Напомним, что Владимир Путин рано утром прилетел с двухдневным рабочим визитом в Киргизию. В Бишкеке пройдут переговоры политических лидеров, а также церемония подписания двусторонних документов. Дополнительно президента РФ и глава Киргизии выступят с официальными заявлениями для прессы, примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию нахождения российской военной авиабазы в Канте.

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Фото и видео: Kremlin.ru