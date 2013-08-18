Путин подписал указ об обязательной норме продажи части валютной выручки: мнение экспертов

Курс американской валюты закрепился на уровне 80-90 рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной норме продажи части валютной выручки. Как подчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер", мера стала ожидаемой реакцией на курс доллара.

Также авторы поста отметили, что курс американской валюты закрепился на уровне 80-90 рублей: вице-премьер Андрей Белоусов назвал его оптимальным. Телеграмеры считают, что указ, о котором идёт речь, вовсе не свидетельствует о невозможности ЦБ справиться с ситуацией.

Просто в данном случае решение о продаже валютной выручки должен принимать глава государства, точно так же как он это уже делал – в компетенцию ЦБ этот вопрос не входит, и право голоса у банка в данном случае только совещательное. А вот сочетание продажи выручки и собственных рычагов ЦБ как раз резко расширит возможности по гибкому управлению курсом. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Официальный сайт ЦБ РФ