Эксперты оценили угрозу новых санкций США в отношении российской нефти

Телеграмеры полагают, что угрозы безосновательны, поскольку США и их сателлиты уже ввели невероятное количество рестрикций в отношении российского нефтегаза.

Минфин США снова грозит новыми санкциями в отношении российской нефти в связи с недовольством американцев провала стратегии "ценового потолка". На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты полагают, что угрозы безосновательны, поскольку США и их сателлиты уже ввели невероятное количество рестрикций в отношении российского нефтегаза. Они мешают всем процессам, от поставок оборудования до работы с банками. Придумать что-то новое будет крайне трудно.

Но главное даже не это − сейчас стоимость нефти держится на некомфортном для США уровне, поднимая внутренние цены на топливо и разгоняя инфляцию. Стратегический запас нефти на историческом минимуме, что уже угрожает функциональности самих хранилищ (например, в Кушинге), но сделать с этим администрация Байдена ничего не может – закупаться про запас сейчас слишком дорого. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали поражение партии Шольца на выборах в Баварии и Гессене.

Фото: Pxhere