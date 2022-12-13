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В Московском парке Победы 27 января появится Блокадное дерево памяти
Сегодня, 18:57
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В Московском парке Победы 27 января появится Блокадное дерево памяти

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Эта традиция не новая. Много лет горожане приходят в Московский парк Победы и вспоминают подвиг ленинградцев.

В Московском парке Победы к 27 января появится Блокадное дерево памяти. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". 

Дерево на мемориальной аллее Памяти украсят символическими Ленинградскими лентами Победы. Напомним, аллея  была заложена к 60-летию полного снятия блокады Ленинграда 27 января в 2004 году.

Ленты на деревьях,  высаженных на Аллее, повязывают с 2018 года. Эта традиция не новая. Много лет горожане приходят в Московский парк Победы и вспоминают подвиг ленинградцев.

Ранее на Piter.tv: в здании Союза художников до 22 января работает выставка "Художники – врачам".

Фото: пресс-служба администрации Московского района Санкт-Петербурга

 

Теги: 18 января день прорыва блокады ленинграда, блокадное дерево памяти, московский парк победы, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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