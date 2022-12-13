В Московском парке Победы 27 января появится Блокадное дерево памяти

Эта традиция не новая. Много лет горожане приходят в Московский парк Победы и вспоминают подвиг ленинградцев.

В Московском парке Победы к 27 января появится Блокадное дерево памяти. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Дерево на мемориальной аллее Памяти украсят символическими Ленинградскими лентами Победы. Напомним, аллея была заложена к 60-летию полного снятия блокады Ленинграда 27 января в 2004 году.

Ленты на деревьях, высаженных на Аллее, повязывают с 2018 года. Эта традиция не новая. Много лет горожане приходят в Московский парк Победы и вспоминают подвиг ленинградцев.

Ранее на Piter.tv: в здании Союза художников до 22 января работает выставка "Художники – врачам".

Фото: пресс-служба администрации Московского района Санкт-Петербурга