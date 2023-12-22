Петербургский метрополитен утвердил сроки закрытия "Удельной"

Станция перестанет быть доступной для петербуржцев и гостей города в первом квартале 2024 года.

В пресс-службе метрополитена Петербурга изданию "РБК Петербург" 12 января назвали сроки закрытия станции "Удельная" Московско-Петроградской линии из-за ремонта вестибюля, эскалаторов и наклонного хода.

"Удельная" перестанет быть доступной для петербуржцев и гостей города в первом квартале 2024 года.

Другого выхода нет – будут ремонтировать наклонный ход, а выйти с поезда через другой наклон возможности нет. Поэтому будет закрываться вся станция. Пресс-служба метрополитена Петербурга

Кроме того, по словам сотрудников подземки, на период закрытия станции будет усилена работа наземного общественного транспорта.

Напомним, что о закрытии "Удельной" на год стало известно 10 января. Метрополитен ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом станции. По данным сайта государственных закупок, на эти цели необходимо 1,9 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: первая "оплата лицом" может появиться на станции метро "Приморская".

Фото: Piter.TV