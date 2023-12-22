Станцию метро "Удельная" закроют на годовой капремонт

Завершить работы планируется до 25 февраля 2025 года.

"Петербургский метрополитен" ищет подрядчика, который займётся капитальным ремонтом станции метро "Удельная" за 1,9 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте государственных закупок.

За 68,8 млн рублей подрядчик должен будет заменить облицовочные щиты балюстрады на четырёх эскалаторах станции. Ещё 1,863 млрд рублей выделят на общий капитальный ремонт. Заявки на участие в аукционах будут приниматься до 16 и 19 января. Итоги подведут 22 и 25 января.

Во время капитального ремонта станция будет закрыта для пассажиров. Завершить работы планируется до 25 февраля 2025 года. Точная дата закрытия пока что не определена.

Станция метро "Ладожская" откроется в январе 2024 года. Объект планируют сдать к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. "Ладожскую" закрыли на капремонт 4 марта 2023 года.

Фото: Piter.tv