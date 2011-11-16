Стало известно, когда откроется "Ладожская"

Строители восстановили гидроизоляцию на станции метро.

Станция метро "Ладожская" откроется в январе 2024 года. Объект планируют сдать к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на Кирилла Полякова.

Станцию закрыли на капремонт вестибюля и наклонного хода еще 4 марта. За полгода специалисты восстановили гидроизоляцию и отремонтировали три эскалатора с полной заменой балюстрады.

На станции обновили двери и сделали новый вход для маломобильных пассажиров. Кроме того, здесь установили два пандуса — по ним можно перейти на Ладожский вокзал. Для слабовидящих пассажиров была сделана тактильная разметка.

Для облицовки стен и колонн специалисты выбрали мрамор, гранит и известняк. Площадь покрытия составила более 1,2 тыс. "квадратов". Столько же природного камня положили на пол.

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Фото: Piter.tv