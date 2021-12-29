  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге протестируют автобус нового поколения КАМАЗ-6299
Сегодня, 14:20
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге протестируют автобус нового поколения КАМАЗ-6299

0 0

Автобус имеет функцию  "книлинг", благодаря которой автобус может "приседать" к остановочной платформе, что облегчает посадку и высадку пассажиров.

В Петербурге  протестируют новый автобус КАМАЗ-6299. Ключ от транспортного средства передали генеральному директору "Пассажиравтотранса" Андрею Лызину. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

Автобус-гармошка рассчитан на 155 человек. В нем есть 44 сидения. Машина относится к классу низкопольного транспорта. Автобус оснащен газовым двигателем мощностью 320 л.с. и автоматической коробкой переключения передач. 

КАМАЗ-6299 оборудован кнопками сигнала водителю для открытия дверей и USB-зарядками для гаджетов. Кроме того, он имеет функцию  "книлинг", благодаря которой автобус может "приседать" к остановочной платформе, что облегчает посадку и высадку пассажиров.

Технику планируют выпустить на дороги Северной столицы в течение трех месяцев.  После этого производитель получит отчет с результатами испытаний автобуса-гармошки в реальных условиях эксплуатации.

Ранее на Piter.tv: на улицы Петербурга снова вышел новогодний транспорт.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

Теги: автобус, камаз-6299, книлинг, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии