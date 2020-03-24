На улицы Петербурга снова вышел новогодний транспорт

В праздничные одеяния облачились городские трамваи и троллейбусы.

В Петербурге 22 декабря дали старт акциям "Волшебный трамвай" и "Везет в Новый год". Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

В праздничные одеяния облачились городские трамваи и троллейбусы. Новогодние вагоны в яркой световой иллюминации уже курсируют в Красносельском, Московском, Василеостровском, Петроградском, Выборгском и Приморском районах Петербурга.

Расширяет свою географию маршрутов и проект "Везет в Новый год". В этот раз водители-Дед Морозы сели за руль семи новогодних автобусов. Компанию им составляют кондукторы-Снегурочки. Праздничные дуэты ищите на автобусных маршрутах №№ 2, 3, 7, 24, 33, 169А, 181 и 196.

С 21 по 29 декабря на Дворцовой площади пройдут тематические дни акции "Новогодняя почта". Пространство посетят специальные гости, которые разделят праздничное настроение с жителями города на Неве.

Фото: Telegram/ Кирилл Поляков