Стало известно расписание "тематических дней" на акции "Новогодняя почта"

Уже с 19 декабря все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и отправить собственную бесплатно на любой российский адрес.

С 21 по 29 декабря на Дворцовой площади пройдут тематические дни акции "Новогодняя почта". Пространство посетят специальные гости, которые разделят праздничное настроение с жителями города на Неве. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Так, утверждено следующее расписание тематических дней:

- 21 декабря – Петербург культурный,

- 22 декабря – Петербург мобильный,

- 23 декабря – Петербург развлекательный,

- 24 декабря – Петербург всероссийский,

- 25 декабря – Петербург спортивный,

- 26 декабря – Петербург промышленный,

- 27 декабря – Петербург цифровой,

- 28 декабря – Петербург творческий,

- 29 декабря – Петербург семейный.

Напомним, что уже с 19 декабря все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и отправить собственную бесплатно на любой российский адрес.



В этом году на открытках будут представлены работы юных победителей конкурса рисунков по зимним видам спорта. Кроме того, в рамках акции будут предлагать открытки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра "Аврора" и хоккейному клубу "Динамо Санкт-Петербург".

Фото: "Петербургский дневник"