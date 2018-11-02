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Стало известно расписание "тематических дней" на акции "Новогодняя почта"
Сегодня, 16:06
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Стало известно расписание "тематических дней" на акции "Новогодняя почта"

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Уже с 19 декабря все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и отправить собственную бесплатно на любой российский адрес.

С 21 по 29 декабря на Дворцовой площади пройдут тематические дни акции "Новогодняя почта". Пространство посетят специальные гости, которые разделят праздничное настроение с жителями города на Неве. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Так, утверждено следующее расписание тематических дней:

- 21 декабря – Петербург культурный,
- 22 декабря  – Петербург мобильный,
- 23 декабря  – Петербург развлекательный,
- 24 декабря  – Петербург всероссийский,
- 25 декабря  – Петербург спортивный,
- 26 декабря – Петербург промышленный,
- 27 декабря  – Петербург цифровой,
- 28 декабря  – Петербург творческий,
- 29 декабря – Петербург семейный.

Напомним, что уже с 19 декабря все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и отправить собственную бесплатно на любой российский адрес.

В этом году на открытках будут представлены работы юных победителей конкурса рисунков по зимним видам спорта. Кроме того, в рамках акции будут предлагать открытки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра "Аврора" и хоккейному клубу "Динамо Санкт-Петербург".

Фото: "Петербургский дневник"

Теги: новогодняя почта, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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