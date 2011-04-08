Завершена работа волонтеров у "Удельной"

В проекте участвовали 15 человек. 30 и 31 мая волонтеры работали в две смены: утренние (с 7:00 до 11:00) и вечерние (с 16:00 до 20:00) часы пик.

В связи с закрытием станции метро "Удельная" на капитальный ремонт с 30 мая по 3 июня, волонтеры информировали пассажиров о работе наземного общественного транспорта у вестибюля станции, сообщает пресс-служба Смольного.

В проекте участвовали 15 человек. 30 и 31 мая волонтеры работали в две смены: утренние (с 7:00 до 11:00) и вечерние (с 16:00 до 20:00) часы пик. 1 июня волонтеры дежурили непрерывно в три смены с 9:00 до 18:00. 2 и 3 июня волонтеры работали в утренние часы с 7:00 до 11:00.

Данный проект был реализован Центром городских волонтеров при участии "Молодой гвардии Единой России" по поручению Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Комитетом по транспорту была разработана схема компенсационных перевозок пассажиров наземным транспортом. В связи с этим, продлены трассы четырех автобусных маршрутов: №38 и 45 – до станции метро "Пионерская", №85 – до станции метро "Комендантский проспект", №222 – до станции метро "Озерки".

Кроме того, усилено движение транспорта на семи маршрутах: автобусы №86, 93, 171, 45 и 222 и трамваи №20 и 21. На указанные маршруты дополнительно направлено около 20 транспортных средств.

В общей сложности, транспортное обслуживание пассажиров на период ремонта "Удельной" осуществляют 13 маршрутов наземного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что на станции "Горный институт" завершен монтаж ступеней по всем четырем эскалаторам.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга