На станции "Горный институт" завершен монтаж ступеней по всем четырем эскалаторам

На строящейся станции продолжаются отделочные работы.

Завершен монтаж ступеней по всем четырем эскалаторам на станции метро "Горный институт". В июне стартует важный этап технических испытаний оборудования, сообщил портал "Строительный Петербург".

На строящейся станции продолжаются отделочные работы. Выполнена облицовка стен мраморными плитами, размещено 2750 м2 декоративного материала. Площадь облицовки путевых стен составляет около 1600 м2 – эти работы также подошли к концу.

На станции "Горный институт" также завершается монтаж мрамора в пассажирских проемах. Всего таких порталов предусмотрено 12, именно через них петербуржцы и гости Северной столицы будут попадать к платформам и поездам. Смонтированы четыре из четырех декоративных панно в среднем станционном тоннеле. В подземном вестибюле ведутся финальные отделочные работы технических помещений (завершены на 80%), основного и кассового залов, работы по устройству внутренних инженерных систем.

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Фото: Метрострой Северной столицы