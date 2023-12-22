Первая "оплата лицом" может появиться на станции метро "Приморская"

Ранее городские власти уже заявляли, что тестирование системы запланировано на 2024 год.

Власти Петербурга обсуждают, на какой станции метро тестировать систему FacePay (оплата по биометрии). На данный момент рассматривается станция метро "Приморская", стало известно "Фонтанке" от осведомленного источника.

Ранее городские власти уже заявляли, что тестирование системы запланировано на 2024 год. Но внедрение данной функции повсеместно в метро – это дело не одного года.

Глава "Петербургского метрополитена" Евгений Козин ранее подчеркивал, что данный вопрос с оплатой по биометрическим данным непростой и связан с защитой персональных данных.

Ранее стало известно, что станцию метро "Удельная" закроют на годовой капремонт.

Фото: Piter.tv