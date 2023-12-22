Стала известна стоимость пятилетней реконструкции станции "Фрунзенская"

Работы на "Фрунзенской" поделены на два этапа.

В ГУП "Петербургский метрополитен" объявили конкурс на реконструкцию станции "Фрунзенская". Стартовая стоимость контракта – 9,4 млрд рублей, пишет "Фонтанка" 14 февраля.

Работы на "Фрунзенской" поделены на два этапа. В первый из них вошла реконструкция вестибюля и наклонного эскалаторного тоннеля с созданием основных конструкций диспетчерского центра. Его планируют выполнить до 15 января 2027 года. Второй этап подразумевает оснащение этого центра инженерно-технической инфраструктурой. Срок – с 16 января 2027 года по 15 января 2029-го.

На месте станции построят семиэтажное здание с двумя подземными этажами. Внешний облик реконструированной "Фрунзенской" согласовывали в градсовете несколько раз. Отмечается, что проектно-сметную документацию разработала компания "Единые системные технологии" в 2022 году.

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Фото: Piter.TV