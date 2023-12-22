Волчеягодник смертельный зацвел в Ленобласти

Листья, стебель и бутоны волчеягодника ядовиты. При соприкосновении с ними кожа воспаляется и покрывается волдырями.

В лесах под Петербургом начал цвести волчеягодник смертельный. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своем Telegram-каналеэ

Специалист отметил, что это растение является одним из самых ядовитых в России. Волчеягодник — это кустарник, который начинает цвести раньше всех остальных. Можно подумать, что в лесу зацвела сакура: листьев еще нет, а розовые цветочки уже облепили ветви. Цветки у волчеягодника очень душистые и напоминают запах гиацинта.

Глазков также добавил, что листья, стебель и бутоны волчеягодника ядовиты. При соприкосновении с ними кожа воспаляется и покрывается волдырями. Большая часть токсинов содержится в ярко-красных ягодах, которые появляются в первой половине августа.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков