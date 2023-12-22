В лесах под Петербургом можно найти лосиные рога

Лоси сбрасывают рога в конце октября – сразу после того, как у них заканчивается гон.

В лесу под Петербургом биолог Павел Глазков нашел лосиный рог. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале 5 мая.

Отмечается, что весной можно специально идти в лес – в те места, где держатся лоси, и искать рога. Лучше делать это тогда, когда снег только сходит, однако получится и сейчас, пока не выросла трава.

Мне удавалось находить рога и поздней осенью, когда лоси только начинают их сбрасывать. Рог очень красиво смотрится на снегу. Контрастирует с белым покрывалом, накрывшим землю. Но вероятность поиска резко увеличивается именно ранней весной. Павел Глазков, биолог

Лоси сбрасывают рога в конце октября – сразу после завершения гона. Первыми от них избавляются взрослые самцы. Чем моложе лоси, тем дольше они ходят с рогами. Молодые лишаются "украшений" со второй половины декабря по январь.

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Фото: Telegram / Павел Глазков | Каждой твари по паре