В парке 300-летия Петербурга прогулялись кабанчики

Они полюбовались панорамой Финского залива и направились в сторону "Лахта Центра" по воде.

В парке 300-летия Петербурга 4 мая к флагштокам пришли кабанята. Они полюбовались панорамой Финского залива и направились в сторону "Лахта Центра" по воде, рассказали в tg-канале "Lakhta Center / Лахта Центр".

Биолог Павел Глазков отметил, что необычные гости – годовалые кабанчики. Предположительно, подростки направились на прогулку в "Лахту" из заказника "Северное побережье Невской губы".

Нагулявшись, компания решила вернуться домой, срезав путь морем, ведь кабаны – отличные пловцы. Павел Глазков, биолог

Петербуржцам напомнили, что при встрече с дикими животными в городе нельзя их преследовать, по возможности стоит снять фото или видео с безопасного расстояния. Необходимо сразу позвонить в мобильную экологическую дежурную службу Петербурга по номеру: +7 (812) 417-59-36.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр