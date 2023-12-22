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Ожидается, что тепло может прийти в Петербург во второй половине мая
Сегодня, 14:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ожидается, что тепло может прийти в Петербург во второй половине мая

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В Петербурге 7 и 8 мая ожидается снег и мокрый снег, а также порывистый ветер.

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде на праздничных выходных, а также о том, когда в Петербург придёт тепло. Об этом у специалиста узнал "Петербург2".

В Петербурге 7 и 8 мая ожидается снег и мокрый снег, а также порывистый ветер. С 10 мая будет тенденция на повышение температуры воздуха, но не более +10..+12 градусов.

Однако синоптик считает, что во второй половине мая в Петербурге может потеплеть до +20…+25 градусов. Однако это пока предварительный прогноз.

Ранее Колесов рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на этой неделе.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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