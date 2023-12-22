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Минобороны: российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ

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Потери противника составили до 290 военнослужащих и два автомобиля.

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение живой силе и технике украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Огневое поражение пяти бригадам противника нанесли в районах населенных пунктов Андреевка, Орехово-Василевка, Григоровка, Клещеевка и Красное. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих и два автомобиля. Также российские войска уничтожили гаубицу M777, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика" и противотанковую пушку "Рапира".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, огневое поражение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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