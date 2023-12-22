В Петербурге планируют создать музей ретроавтомобилей

Особенностью коллекции являются яркие цвета, в которые перекрашивают автомобили.

Кинопродюсер и коллекционер Александр Толчинский планирует открыть в Петербурге новый музей ретроавтомобилей. Об этом он рассказал "Петербургскому Дневнику".

Толчинский начал собирать старинные автомобили несколько лет назад, а реставрацией занимается вместе с командой мастеров. В настоящее время около 50-ти ретроавтомобилей находятся на улице Салова.

Для осуществления своей мечты Толчинский занял деньги у родственников и друзей, взял кредиты, продал дом и вложил все накопленные на квартиру средства. В среднем на восстановление одного автомобиля уходит 2-3 млн рублей.

Особенностью коллекции являются яркие цвета, в которые перекрашивают автомобили. Экспонаты будут представлены в виде стоп-кадров из фильмов с различными киногероями. В данный момент идет поиск подходящего места для музея.

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Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"