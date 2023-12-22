Пентагон ушел от ответа на вопрос, будут ли США атаковать хуситов

Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о наступательной операции.

Бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер.Патрик Райдер отказался прямо отвечать журналистами на вопрос о возможном проведении американской администрацией наступательной операции в связи с атаками йеменских мятежников-хуситов на торговые суда в Красном море. Инцидент произошел во время брифинга в Пентагоне. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос о том, допускают ли в Вашингтоне роведение наступательной операции на Ближнем Востоке в связи с деятельностью хуситов в акватории региона.

Я не буду предсказывать или прогнозировать потенциальное проведение операций в будущем. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер заметил, что сформированная США международная военно-морская коалиция в Красном море носит "оборонительный характер". В Пентагоне считают ее задачей оказание помощи в обеспечении безопасности коммерческих судов и моряков. Если отдельные страны вне проводимой операции Prosperity Guardian решат предпринять иные действия, то речь будет вестись об их суверенных решениях.

Пентагон: у США нет свидетельств о незаконном перенаправлении их оружия Украиной.

Фото и видео: YouTube / NowThis News