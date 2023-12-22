Пентагон: у США нет свидетельств о незаконном перенаправлении их оружия Украиной

Патрик Райдер оценил доклад по предоставлению ВСУ военной помощи от США.

Американские военнослужащие пока что не нашли каких-либо свидетельств незаконного перенаправления перспективных обычных вооружений, которые Вашингтон предоставил армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Пентагоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что Вооруженные силы Украины, по мнению властей США, эффективно применяют западные виды оружия и прочие предоставляемые им возможности на поле боя.

В настоящее время нет никаких свидетельств незаконного перенаправления из Украины предоставленных США перспективных обычных вооружений. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США ранее уведомил общественность о том, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за использованием поставок оборонной продукции на Украину".

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Фото и видео: YouTube / NowThis News