В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии

Патрик Райдер оценил угрозы для США на Ближнем Востоке.

Американские объекты на территории Ирака и Сирии подвергались атакам уже 127 раз с начала обострения ситуации в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Пентагоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер. Чиновник заметил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта войска США в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников. Вашингтон считает, что эти средства поражения принадлежат проиранским группировкам.

С 4 января были совершены девять атак. Всего было совершено 127 атак: 52 - в Ираке и 75 - в Сирии. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

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Фото и видео: YouTube / NowThis News