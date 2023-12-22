Пентагон прокомментировал несвоевременное извещение о госпитализации Остина

Патрик Райдер оценил скандал в связи с раком простаты у шефа Пентагона.

Должностные полномочия главы американского министерства обороны США Ллойда Остина на время его наркоза при проведении операции для лечения рака простаты временно переходили к заместителю министра обороны Кэтрин Хикс. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Пентагоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель ведомства Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что отсутствие своевременного оповещения общественности и Белого дома о госпитализации Ллойда Остина связано с тем, что выявленная онкология является "глубоко личным" вопросом.

Это так. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон заявил, что дальнейшая передача оружия Киеву может сказаться на боеготовности США.

Фото и видео: YouTube / NowThis News