Пентагон заявил, что дальнейшая передача оружия Киеву может сказаться на боеготовности США

Патрик Райдер назвал альтернативу для США.

Американское оборонное министерство располагает возможностями для дальнейшей передачи вооружений Украине со своих складов, однако в этом случае властям США придется принимать "трудные решения" относительно поддержания собственной боеготовности. При этом на текущий момент денежные средства, направленные на оказание военной помощи ВСУ, заканчиваются. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Пентагоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель ведомства Патрик Райдер.

Мы говорили о том факте, что нам требуется дополнительное финансирование, чтобы предоставить поддержку Украине в 2024 году. Трудный выбор. Поскольку в итоге нам приходится принимать решения относительно собственной боеготовности и о возможности продолжить такую поддержку Украины. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник заметил, что Пентагон, согласно прошлым распоряжениям лидера Белого дома Джо Байдена, имеет возможность поставок Украине вооружений еще примерно на 4,4 миллиарда долларов.Дополнительно у профильного ведомства осталось около одного миллиарда долларов, который уйдет на восполнение собственных запасов передаваемых Киеву вооружений. Пресса задала уточняющий вопрос о том, смогут ли власти США продолжить передавать Украине вооружения со своих складов небольшими партиями. Патрик Райдер ответил, что этот вариант возможен для страны.

В Пентагоне отказались оценивать действия Израиля против ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / Defense Now