В Пентагоне отказались оценивать действия Израиля против ХАМАС

Патрик Райдер рассказал о деятельности Израиля на Ближнем Востоке.

Официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне ушел от ответа о том, как администрация страны оценивает военный ответ Израиля в секторе Газа, сделанного еврейским государством против палестинского радикального движения ХАМАС. Чиновник уточнил, что США рассчитывают на то, что партнеры на Ближнем Востоке будут учитывать законы при проведении собственных миссий в регионе конфликта.

Я не собираюсь говорить об операции Израиля. Мы уже заявляли, что продолжаем говорить им о важности соблюдения законов войны, что включает в себя понятие пропорциональности. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / Defense Now