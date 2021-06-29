В Пентагоне отказались оценивать действия Израиля против ХАМАС

Официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне ушел от ответа о том, как администрация страны оценивает военный ответ Израиля в секторе Газа, сделанного еврейским государством против палестинского радикального движения ХАМАС. Чиновник уточнил, что США рассчитывают на то, что партнеры на Ближнем Востоке будут учитывать законы при проведении собственных миссий в регионе конфликта.
Я не собираюсь говорить об операции Израиля. Мы уже заявляли, что продолжаем говорить им о важности соблюдения законов войны, что включает в себя понятие пропорциональности.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня в секторе Газа.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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