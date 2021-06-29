Пентагон не поддержал призывы к прекращению огня в секторе Газа

Патрик Райдер оценил кризис в палестинском анклаве.

Пентагон не поддерживает идею об установлении режима прекращения огня на Ближнем Востоке, так как такое решение даст радикальному палестинскому движению ХАМАС время на передышку и для пополнения собственных вооруженных запасов для осуществления дальнейших атак на еврейское государство, перегруппировку сил. Соответствующее заявление официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне.

Мы не поддерживаем прекращение огня, оно даст ХАМАС время перегруппироваться, что в очередной раз поставит под угрозу жителей Израиля и других людей. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник добавил, что власти США поддерживают обеспечение серии гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта для доставки необходимой помощи в сектор Газа для мирного населения, а также процесс безопасного вывоза людей с территории, включая заложников. Патрик Райдер заметил, что Вашингтон продолжает на постоянной основе обсуждать с Израилем необходимость следования правилам ведения войны в регионе.

США сообщили об оставшихся у них около $5,4 млрд, одобренных Конгрессом на помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now