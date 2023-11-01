США сообщили об оставшихся у них около $5,4 млрд, одобренных Конгрессом на помощь Украине

Патрик Райдер оценил контакты между Властями США и Конгрессом США.

У американской администрации осталось чуть более 5,4 миллиарда долларов, которые ранее законодатели из Конгресса США одобри ли в качестве военной помощи для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне.Чиновник пояснил прессе, что Белый дом продолжает тесно сотрудничать с Сенатом и палатой представителей для того, чтобы получить от политиков денежные средства, требующиеся для армии киевского режима.

На данный момент у нас немногим больше $5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA. Мы уверены, что сможем и дальше поддерживать и Украину, и Израиль. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что механизм Presidential Drawdown Authority позволяет лидеру Белого дома Джо Байдену своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом США в случае чрезвычайной ситуации.

Пентагон сообщил о 27 нападениях на базы ВС США в Ираке и Сирии с 17 октября.

Фото и видео: YouTube / Defense Now