Пентагон сообщил о 27 нападениях на базы ВС США в Ираке и Сирии с 17 октября

Патрик Райдер рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Американские военные базы, расположенные на территории Ирака и Сирии, подвергались нападениям 27 раз, начиная с 17 октября. Соответствующее заявление официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник пояснил, что после последних нападений никто не пострадал, а ущерб не был нанесен.

После наших ударов в порядке самообороны 26 октября было совершено еще шесть нападений небольшого масштаба, я бы сказал. Три в Ираке и три в Сирии. В настоящее время мы фиксируем в общей сложности 27 атак: 16 в Ираке, 11 в Сирии. Патрик райдер, пресс-секретарь Пентагона

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон требует прекращения ударов по американским силам на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке властей Ирана. В связи с этой ситуацией страна готова принять новые меры защиты.

Пентагон направляет 300 военных в зону ответственности CENTCOM.

Фото и видео: YouTube / Defense Now