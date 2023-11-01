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Пентагон направляет 300 военных в зону ответственности CENTCOM

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Патрик Райдер рассказал о усилении ВС США в ряде регионов.

Американское оборонное ведомство направит 300 военнослужащих в зону оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США, которая включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Соответствующее заявление официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник заметил, что не станет называть точные места дислокации личного состава.

Я объявляю о решении разместить дополнительно 300 военнослужащих в регионе СЕНТКОМ. Они будут поддерживать усилия по сдерживанию в регионе, а также укреплять наши возможности в сфере обороны.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что официальный представитель американского оборонного ведомства заявил журналистам о том, что силы США не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа.

США выразили уверенность в возможности продолжать военную поддержку Израиля и Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: centcom, ближний восток, ввс сша, патрик райдер, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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