США выразили уверенность в возможности продолжать военную поддержку Израиля и Украины

Патрик Райдер оценил дальнейшую помощь для ВСУ.

Военные потребности еврейского государства отличаются от запросов Вооруженных сил Украины, поэтому в американской администрации уверены, что смогут продолжать поддержку и тех, и тех. Соответствующее заявление официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне.

У Израиля очень продвинутые вооруженные силы, они уже очень похожи на западные образцы, поэтому в целом есть различия в том, что просит Израиль и что просит Украина. В связи с этим мы уверены, что сможем поддерживать обе . Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник заметил, что власти США продолжают работать с международными союзниками и собственным военно-промышленным комплексом над реализацией планов оказания помощи двум странам, в том числе путем наращивания производства артиллерийских снарядов с калибром 155 миллиметров.

В США заявили о ранении 21 военного в Ираке и Сирии после вылазок боевиков 17-18 октября.

Фото и видео: YouTube / Defense Now