В США заявили о ранении 21 военного в Ираке и Сирии после вылазок боевиков 17-18 октября

Патрик Райдер оценил вылазки террористов на Ближнем Востоке.

В результате вылазок боевиков на Ближнем Востоке 21 американский военнослужащий получил легкие ранения на территории Ирака и Сирии в течение 17-18 октября. Соответствующее заявление официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник пояснил, что конкретно на военной базе Эт-Танф зафиксировано 17 пострадавших, а на Айн-эль-Асад - четверо.

По времени восточного побережья США в результате атак беспилотников на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке и базу Эт-Танф в Сирии легкие ранения получил 21 военнослужащий. Все они вернулись к исполнению своих обязанностей. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Представитель Пентагона добавил, что после 18 октября какой-либо информации о ранении военнослужащих на американских базах в Ираке и Сирии не поступало.

В США заявили о переброске на Ближний Восток еще порядка 900 военнослужащих.

Фото и видео: YouTube / Defense Now