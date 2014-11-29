В США заявили о переброске на Ближний Восток еще порядка 900 военнослужащих

Патрик Райдер рассказал о передислокации сил США.

Амеиканская администрация перебрасывает на Ближний Восток еще порядка своих 900 военнослужащих, главным образом речь идет об операторах для сите противовоздушной и противоракетной обороны. Соответствующее заявление официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник рассказал прессе, что специалисты смогут работать на комплексах THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и Patriot. Личный состав перебрасывается в регион с тех военных баз, которые находятся на континентальной части США. Конкретное место новой дислокации в Пентагоне не назвали.

Я могу подтвердить, что с момента нашего первоначального объявления о расстановке сил [на Ближнем Востоке] еще около 900 военнослужащих были направлены или в настоящее время доставляются в зону ответственности Центрального командования США. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон подтвердил отправку Израилю двух батарей системы ПРО "Железный купол".

Фото и видео: YouTube / Defense Now