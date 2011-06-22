Пентагон подтвердил отправку Израилю двух батарей системы ПРО "Железный купол"

Патрик Райдер рассказал о дополнительном перемещении техники в регион.

Американские власти отправят Израилю две батареи системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". Соответствующее заявление официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник пояснил СМИ, что власти США уже находятся в процессе отправки для еврейского государства необходимых боеприпасов для работы указанного комплекса.

Планируем предоставить Израилю две американские системы "Железный купол", которые сейчас находятся в наших арсеналах, чтобы помочь еще больше укрепить их возможности противовоздушной обороны и защитить граждан от ракетных обстрелов. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне пояснили, что по соображениям безопасности он не сможет сообщить какие-либо подробности относительно сроков поставок этих систем на Ближний Восток.

В Пентагоне заявили, что у США достаточно оружия для помощи Израилю и Украине в будущем.

Фото и видео: YouTube / Defense Now