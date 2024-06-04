В Петербурге за три месяца тактовые электрички перевезли около 9 млн человек
Сегодня, 16:22
За I квартал 2026 года в Петербурге электропоезда, которые работают по тактовой схеме, перевезли почти 9 млн пассажиров. Об этом сообщили 15 апреля в городском комитете по транспорту. 

В частности, маршрутом до Павловска перевезено 3,3 млн человек, до Ораниенбаума – 3 млн пассажиров. Электричками до Красного Села воспользовались 612,6 тыс. человек, до Мельничного Ручья – 1,4 млн пассажиров, а до Сестрорецка – 558 тыс. человек. 

Напомним, 6 числа тактовое движение поездов было запущено на маршруте из Петербурга в Гатчину. 

Ранее мы рассказывали о том, что в I квартале текущего года "Сапсаны" перевезли свыше 1,2 млн пассажиров. 

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги 

