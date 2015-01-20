В I квартале 2026 года "Сапсаны" перевезли свыше 1,2 млн пассажиров

В РЖД отметили, что сервисы и услуги в составах постоянно совершенствуются.

Перевозки пассажиров "Сапсанами" между Москвой и Петербургом выросли на 2,2% в I квартале текущего года. Всего поездами воспользовались более 1,2 млн человек, рассказали в пресс-службе РЖД 14 апреля.

В компании отметили, что сервисы и услуги в составах постоянно совершенствуются. В частности, в мобильном приложении "РЖД Медиа" расширили детский контент. Кроме того, обновлены позиции гарантированного питания.

