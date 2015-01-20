В I квартале 2026 года "Сапсаны" перевезли свыше 1,2 млн пассажиров
Сегодня, 9:51
Перевозки пассажиров "Сапсанами" между Москвой и Петербургом выросли на 2,2% в I квартале текущего года. Всего поездами воспользовались более 1,2 млн человек, рассказали в пресс-службе РЖД 14 апреля. 

В компании отметили, что сервисы и услуги в составах постоянно совершенствуются. В частности, в мобильном приложении "РЖД Медиа" расширили детский контент. Кроме того, обновлены позиции гарантированного питания. 

Ранее на Piter.TV: между Петербургом и Гатчиной запустили тактовый маршрут электричек. Назначены дополнительные пары составов. Также тактовые поезда ходят до Павловска, Ораниенбаума, Красного Села, Мельничного Ручья и Сестрорецка. 

Фото: Piter.TV

