Художник Михаил Шемякин стал гостем Экспертного клуба в РГПУ им. Герцена

В Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) имени А. И. Герцена состоялась встреча Экспертного клуба с художником и скульптором Михаилом Шемякиным. В ходе беседы, охватившей темы от роли музеев до вызовов цифровой эпохи, художник поделился своими взглядами на современное искусство и образование. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Шемякин рассказал о работе своего образовательного центра, который уже 22 года ведет выставочную и просветительскую деятельность. Художник подчеркнул, что русский язык "исчезает не по дням, а по часам", поэтому он активно занимается созданием словарей, букварей и детских проектов, направленных на сохранение редких и уходящих слов через рисунки и образы. Он отметил, что этот проект был начат еще в 1960-х годах и сегодня включает десятки томов словарей, переработанных в визуально доступной форме для детей.

Недавно команда художника вернулась из Челябинска, где были представлены две экспозиции, одна из которых посвящена исследованию костюма в искусстве. Шемякин с юмором заметил, что "одежда бывает агрессивная, успокоительная и сумасшедшая", и что он анализирует, как каждый художник по-своему "сходит с ума". Он добавил, что над проектами работает междисциплинарная команда, в которую входят искусствоведы, психологи, психиатры и священники.

Отдельное внимание художник уделил вопросам современного образования. Он выразил обеспокоенность снижением интереса к знаниям при их растущей доступности, заявив, что "при той свободе знаний, которая есть сегодня, интерес к ним падает". Одной из ключевых проблем Шемякин назвал ослабление памяти у студентов, связывая это с влиянием телефонов. В своей педагогической практике он использовал методику, включающую обязательное заучивание стихов и прослушивание классической музыки.

Говоря об искусственном интеллекте, Шемякин заявил, что технологии не способны заменить человека в фундаментальных мыслительных процессах. Он подчеркнул, что "искусственный интеллект не в состоянии обладать абстрактным мышлением", добавив, что экспериментировал с нейросетями и даже советовал их создателям "подучить" их. Художник также отметил собственный метод визуального обучения, где изображение служит инструментом для закрепления смысла и развития памяти. В заключение Шемякин сказал, что стремление молодежи к новому естественно, и сегодня у студентов есть возможность знакомиться с авангардными взглядами на искусство и культуру.

Фото: "Петербургский дневник" (Борис Гуревич)