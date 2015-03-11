Многодетная семья получила землю для строительства дома мечты в Янино-1

На предоставленных 900 квадратных метрах можно построить все, что хотелось и даже больше.

В Заневском городском поселении вручили документы на земельные участки. Обладателями собственного участка стала многодетная семья Велигура. Об этом дне они мечтали восемь лет. Многодетная мама с нежностью держит в руках долгожданный документ на собственный земельный участок. С ней шестеро ребятишек. Семья мечтала о большом доме. На предоставленных 900 квадратных метрах можно построить все, что хотелось, и даже больше.

Ждали мы всей семьей. И радость, конечно, такое волнение чувствуется немножко, потому что долгожданная такая радость. (…) Конечно, у нас планы построить дом. Дом – это мечта наша. Чтобы мы жили все, у каждого своя была комната. Сейчас мы не можем позволить в квартире домашних животных, а дети бы очень этого хотели. Поэтому мы им пообещали, как построимся. У каждого будет и кошечка, и собачка. К этой мечте будем стремиться. Наталья Велигура, жительница Янино-1, многодетная мать

Заветное решение и подарки в придачу вручил Вячеслав Кондратьев. Глава Заневского городского поселения также отметил, что поиск площадей для предоставления в собственность льготным категориям граждан в соответствии с требованиями законодательства – одна из первостепенных задач администрации муниципального образования.

За этот год в Заневском городском поселении вручено уже 10 земельных наделов для участников специальной военной операции и многодетных семей. В прошлом году эта цифра за весь год была 13, а в этом году уже в апреле их 10, и эту работу мы будем проводить. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

Документы на долгожданные участки в деревне Суоранда получили ещё две семьи заочно. Вручение такого большого подарка стало финалом пленарного заседания совета депутатов Заневского городского поселения. На нем парламентарии обсудили самые актуальные и волнующие вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, облагораживанием территорий и возвращением муниципальной собственности.

Ранее мы сообщили о том, что строители Петербурга подвели итоги года и обсудили планы отрасли на 2026-й.

