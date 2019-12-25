  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2022 году доходы Петербурга вырастут на 40%
Сегодня, 11:02
149
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году доходы Петербурга вырастут на 40%

0 0

Предполагается, что доходы в следующем году составят 890,8 млрд рублей.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала 78, что в следующем году доходы города вырастут на 40%, то есть составят 890,8 млрд рублей.

По словам градоначальника, Смольный закладывает фундамент ускоренного экономического развития региона: чиновники решают старые проблемы, прежде всего – социальные. Бюджет формировался в сотрудничестве с депутатами Законодательного собрания, как "бюджет социальной направленности". 

Также на 24% увеличили расходы на развитие фонда Петербурга: фонд капремонта получит 3 млрд рублей на софинансирование ремонта многоквартирных домов, а на ремонт и оснащения стадионов при школах выделят 2 млрд рублей.

В среду депутаты ЗакСа Петербурга внесли поправки в законы о налогах и льготах.

Фото: Pexels

Теги: доходы, доходы петербурга, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии