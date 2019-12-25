В 2022 году доходы Петербурга вырастут на 40%

Предполагается, что доходы в следующем году составят 890,8 млрд рублей.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала 78, что в следующем году доходы города вырастут на 40%, то есть составят 890,8 млрд рублей.

По словам градоначальника, Смольный закладывает фундамент ускоренного экономического развития региона: чиновники решают старые проблемы, прежде всего – социальные. Бюджет формировался в сотрудничестве с депутатами Законодательного собрания, как "бюджет социальной направленности".

Также на 24% увеличили расходы на развитие фонда Петербурга: фонд капремонта получит 3 млрд рублей на софинансирование ремонта многоквартирных домов, а на ремонт и оснащения стадионов при школах выделят 2 млрд рублей.

В среду депутаты ЗакСа Петербурга внесли поправки в законы о налогах и льготах.

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