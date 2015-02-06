Депутаты ЗакСа Петербурга внесли поправки в законы о налогах и льготах

Изменение налоговых ставок позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.

ЗакС Петербурга принял поправки в законы о налогах и сборах в третьем чтении 24 ноября. Документ на рассмотрение внес губернатор Александр Беглов.

Согласно законопроекту, с 2022 года юридические лица должны будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости за гаражи, машино-места и объекты незавершенного строительства старше 3 лет. Также взыскание налога будет положено за помещения более 500 квадратных метров, которые располагаются в административно-деловых, торговых объектах, местах общественного питания и бытового обслуживания. Эта поправка вступит в силу с 2023 года.

По земельным участкам, занятым жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, ставка постепенно увеличится с 0,01% до 0,05%. Поправки были внесены на того, чтобы привлечь в бюджет Петербурга дополнительные средства.

Также предполагаются льготы для предприятий из пострадавших в пандемию отраслей.

Против законопроекта проголосовали 3 депутата, 45 — проголосовали "за".

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга